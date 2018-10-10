Почти две трети украинцев поддерживают празднование Дня защитника Украины 14 октября

При этом 51% высказываются против отмены празднования Дня защитника Отечества 23 февраля.

62% опрошенных украинцев поддерживают идею установления государственного праздника Дня защитника Украины 14 октября, а 25% - не поддерживают.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"Половина (51%) высказываются против отмены празднования Дня защитника Отечества 23 февраля (в 2017 году таких было несколько больше - 56%)", - отмечается в результатах исследования.

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Кроме того, отмечается, что если сторонников введения праздника 14 октября больше на западе страны, то противников отмены советского праздника больше на юге и востоке. При этом сторонников идеи установления Дня защитника Украины на праздник Покрова Пресвятой Богородицы больше среди более состоятельных лиц с высоким уровнем образования и жителей сел.

"Интересным является то, что не наблюдается различий между полами в поддержке или не поддержке обеих инициатив. Кроме того, среди сторонников идеи установления 14 октября Дня защитника Украины, 42% не поддерживают отмену празднования советского праздника 23 февраля", - отмечают исследователи.

*** Аудитория - население Украины от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 2000 респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%. Сроки проведения - 27 сентября - 4 октября 2018 года.

Как сообщал УНИАН, украинцы стали лучше относиться к России, а россияне к Украине - наоборот.