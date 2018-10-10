Опрос: украинцы стали лучше относиться к России, а россияне к Украине - наоборот

Социологи Левада-Центра и КМИС утверждают, что «с конца 2017 года в украинском общественном мнении прослеживается тренд на рост позитивного отношения к соседнему государству».

Россияне стали хуже относиться к Украине, а украинцы к России - лучше.

Об этом свидетельствует социологический опрос Левада-Центра в России и Киевского международного института социологии в Украине, данными которого располагает УНИАН.

«Динамика восприятия друг друга по-прежнему указывает на более положительный образ России у жителей Украины, чем на положительный образ Украины у жителей России. Более того, с конца 2017 года в украинском общественном мнении прослеживается тренд на рост позитивного отношения к соседнему государству. В свою очередь, негативное отношение жителей России к Украине более устойчиво, а колебания в отношении к соседу в этот период случайны и статистически незначимы», - говорится в совместном релизе.

На заданный в России вопрос «Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?» 55% ответили, что «в основном плохо» и «очень плохо» (в июле было 49%). При этом к Украине относятся «очень хорошо» и «в основном хорошо» 33% респондента в РФ (в июле было 37%). Затруднились с ответом 12% (в июле 15%).

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В то же время, на заданный в Украине вопрос «Как вы в целом относитесь сейчас к России?» 48% ответили, что «очень хорошо» или «в основном хорошо» (45% в июле), 32% - «в основном плохо» и «очень плохо» (38% - в июле). Затруднились с ответом 19% респондентов (в июле 18%).

Как отмечают социологи, если обратиться к данным, демонстрирующим желаемый тип отношений с соседней страной, то можно увидеть, что сторонников визового режима и его противников в обеих странах практически поровну.

Также социологи обращают внимание, что до 2014 года доля россиян, выступающих за жесткие границы, превышала аналогичную долю среди жителей Украины, поддерживающих визовый режим с РФ. Но после отмечается обратная ситуация, когда число сторонников визового режима между странами выше среди населения Украины, чем России. В сентябре 2018 года, по сравнению с мартом, доля сторонников виз сократилась в обеих странах: в РФ за счет увеличения доли россиян, затрудняющихся ответить, в Украине – за счет тех, кто выступает за открытые границы и безвизовые отношения, однако пока невозможно сказать, насколько эти колебания указывают на принципиальные изменения в восприятии друг друга, и необходимо следить за дальнейшей динамикой, подчеркивают эксперты.

Так, 32% опрошенных россиян считают, что «отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями» (в марте было 39%). 45% респондентов в РФ указали, что «Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен» (в марте также было 45%). При этом 16% россиян считают, что «Россия и Украина должны объединиться в одно государство» (в марте таких было 10%). Затруднились с ответом 6% (в марте 5%).

В свою очередь 39% жителей Украины считают, что отношения должны быть с закрытыми границами, визами, таможнями (в феврале было 44%), 50% - отношения должны быть с открытыми границами, без виз и таможен (в феврале 44%). 4% украинцев считают, что Украина и РФ должны объединиться в одно государство (в феврале 3%). Затруднились с ответом 8% (в феврале 9%).

Опрос Левада-Центра проводился в РФ 20-26 сентября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 тыс. 600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Опрос жителей Украины КМИС провел 8-23 сентября по репрезентативной для населения страны старше 18 лет выборке объемом 2 тыс. 26 человек.

Как сообщал УНИАН, более половины украинцев готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках.