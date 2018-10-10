Синод Вселенского патриархата: в УПЦ КП заявили, что вопрос Томоса обсудят только после отчета экзархов

Представитель Киевской патриархии также напомнил "дорожную карту" к получению Томоса.

Обсуждение вопроса получения Томоса возможно только после отчета экзархов Вселенского Патриарха в Стамбуле 10 октября.

Об этом в Facebook сообщил представитель Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря).

По его словам, 9 октября экзархи Вселенского Патриарха отбыли из Киева в Стамбул, где будут отчитываться 10 октября.

"Только после этого возможно обсуждение вопроса Томоса. Поэтому сообщение, что "Томос уже есть" - не соответствуют действительности, а информационно - вредные, потому что после волны "победы" пойдет волна "зрады", когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил", - подчеркнул архиепископ Евстратий.

"Боролись за автокефалию 100 лет - поэтому можем еще немного побыть сдержанными!", - добавил он.

Кроме этого, представитель Киевской патриархии напомнил "дорожную карту" к получению Томоса.

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Первым этапом "дорожной карты" является решение Синода Вселенского Патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии.

Затем на основе этого решения - созыв и проведение в Киеве Собора с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП, обратившихся к Вселенскому Патриарху с просьбой о Томосе.

"Собор осуществит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее Предстоятеля (мы будем выдвигать и поддерживать Патриарха Филарета)", - отметил архиепископ Евстратий.

Третий этап - получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ Томоса как документа (грамоты).

Как сообщалось, 9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос по автокефалии Украинской православной церкви.

Заседание Синода пройдет с 9 по 11 октября. Оно будет проходить за закрытыми дверями, а его повестка дня официально не сообщается.