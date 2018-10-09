Начался Синод, который может решить судьбу украинской автокефалии (видео)

Вопрос о предоставлении автокефалии церкви в Украине будет рассмотрен на заседании Синода Константинопольского патриархата.

Во вторник, 9 октября, в Стамбуле начинается трехдневный Синод Вселенского патриархата, который может решить судьбу предоставления Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

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Вселенский патриархат не разглашает свою повестку дня, Синод будет проходить за закрытыми дверями, однако ожидается рассмотрение вопроса о предоставлении Томоса об автокефалии украинской православной церкви, передает "Прямой".

Пока единственная официальная информация от Константинопольского патриархата - заседание Синода началось в 10.00 по киевскому времени 9 октября.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению Синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

17 сентября глава государства встретился с экзархами Вселенского патриархата архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Илларионом Эдмонтонским, которые заявили о готовности к плодотворному сотрудничеству и уже назначили несколько встреч с представителями религиозных организаций в Украине.