В России на женщину, которая в соцсетях публиковала ссылки на фильмы про Майдан и Донбасс, завели дело

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на "Открытую Россию".

Екатерину Вологженинову обвиняют по статье 282 УК РФ (Разжигание ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства).

Накануне новогодних праздников сотрудники Следственного комитета пришли к Вологжениновой с обыском. Тогда же и сообщили ей о возбужденном деле.

По словам россиянки, сотрудники Следственного Комитета РФ были удивлены, когда узнали, что она не является украинкой ни по гражданству, ни по национальности.

"Дальше сотрудников СК интересовало, откуда я знаю украинский язык (некоторые мои посты я публикую на украинском). Я ответила, что язык я начала учить сама, поскольку мне это интересно", - отметила она.

"На допросе в СК меня спросили, не состою я в украинских экстремистских организациях, поскольку я подписана на новостные ленты сообществ Российский Правый сектор и УНСО. Такой же вопрос задавали и моему другу, которого допрашивали в качестве свидетеля", - заявила Вологженинова.

Она отметила, что ссылки размещает, пытаясь разобраться в том, что же на самом деле происходит в Украине.

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"Меня обвиняют в распространении в социальных сетях ссылок на документальные фильмы и передачи о украинских событиях (в том числе "Зима, которая нас изменила", программа "Храбрые сердца"). Но эти фильмы не содержат информации, разжигающей национальную рознь и призывов к экстремизму", - сообщила Вологженинова.

Сейчас с нее взята подписка о невыезде, а 3 января ей позвонил сотрудник Следственного комитета с просьбой приехать и дать подписку о неразглашении". Екатерина отказалась приезжать в СК без своего адвоката.