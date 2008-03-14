Переговоры о выделении земли крымским татарам приостановлены

Все переговоры по вопросам выделения крымским татарам земельных участков под индивидуально-жилищное строительство приостанавливаются до прекращения акций протеста. Об этом заявил председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как сообщала УНИАН пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА, об этом было сказано во время встречи А.ГРИЦЕНКО с председателем Меджлиса крымско-татарского народа, народным депутатом Украины Мустафой ДЖЕМИЛЕВЫМ.

«Я подчеркиваю в очередной раз, что властями Крыма было сделано достаточно много для урегулирования земельных отношений и выделения земельных участков всем нуждающимся. Приняты решения местными советами, сегодня идет подготовка проектной документации для выделения земель в натуру. Однако, в связи с совершенно необоснованным проведением некоторыми лидерами крымских татар акции протеста под стенами Верховной Рады автономии, я заявляю – мы приостанавливаем рассмотрение всех земельных вопросов и любые переговоры, связанные с выделением земельных участков на территории Автономной Республики Крым», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, также приостанавливается работа всех рабочих групп и комиссий, которые были образованы для урегулирования земельных вопросов. «Пока не будут прекращены все акции протеста – никаких переговоров не будет!», - подчеркнул глава парламента автономии.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что только после того, как будут убраны палатки перед ВР АРК, он опять будет готов принять участие в рассмотрении всех проблем, связанных с выделением земли крымским татарам.

По данным А.ГОРЕВОЙ, палатки перед зданием крымским парламентом были установлены незаконно, уже есть решение суда их демонтировать.

Как сообщал УНИАН, 11 марта активисты так называемых «полян протеста» провели пикет возле здания Верховной Рады АРК и установили там палаточный городок. Организаторы назвали акцию бессрочной, заявив, что не уйдут, пока не будет решен земельный вопрос по Евпатории, Симферополю и Симферопольскому району.

Меджлис крымско-татарского народа осудил данную акцию, заявив, что ее участники нарушили ранее принятые договоренности - не проводить до 20 марта массовых акций протеста по земельным вопросам. В Меджлисе не исключили, что некоторыми из тех, кто пошел на сознательное нарушение договоренностей, «преследуются цели, далекие от интересов тысяч крымских татар».