Спасатели назвали дороги Украины с ограниченным движением из-за снегопадов

В частности, в Одесской области восстановлено движение всех транспортных средств на автодорогах М-16 Одесса - Кучурган, М-27 Одесса - Ильичевск, М-14 Одесса - Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог). Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на ГСЧС Украины.

В Николаевской области восстановлено движение всех транспортных средств во всех направлениях въезда и выезда из Николаева.

Однако, отмечают спасатели, в связи с резким ухудшением погодных условий, которые наблюдались в течение 27-30 декабря 2014 года пока некоторые ограничения движения продолжают действовать.

По состоянию на утро 5 января запрещено движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств во всех направлениях въезда и выезда из Одессы.

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Закрыто движение для большегрузных транспортных средств по таким автодорогам:

- М-15 Одесса - Рени, от Одессы до 128 км проезд обеспечен для легкового транспорта; от 128 км до г. Рени проезд затруднен; км 176 - 190, возле с. Кирнички Измаильского района проезд затруднен.

- Р-70 Одесса - Б.-Днестровский - Монаши - / М-15 / проезд обеспечен для легкового транспорта, от с. Барабой в г.Овидиополь проезд обеспечен; км 12 - км 18 проезд затруднен для грузового транспорта.