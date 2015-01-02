В Одесской области часть дорог очистили от снега, движение транспорта восстановлено
В Одесской области продолжаются работы по очистке автомобильных дорог от снега, благодаря которым снята часть ограничений для проезда, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
Так, обеспечен проезд для легкового транспорта по дорогам М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, М-16 Одесса - Кучурган, М-27 Одесса - Ильичевск.
По дороге М-15 Одесса - Рени, от Одессы обеспечен проезд легкового транспорта до 128 км. От 128 км до г. Рени и от 176 км до 190 км, около с. Кирнички Измаильского района, проезд еще затруднен.
Также легковые автомобили могут ехать по дороге Р-70 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - (М-15), от с. Барабой до г. Овидиопль, но 12-18 км проезд все еще затруднен.
Читайте такжеНа Одесщине военная техника откапывает машины из снежной ловушкиНа этих дорогах все еще действуют введенные ранее запреты для движения большегрузных транспортных средств. Также запрещен въезд и выезд грузовиков в Одессу и из Одессы.
Аэропорты Украины работают в штатном режиме.
Морские торговые порты и морские каналы также работают в обычном режиме, за исключением канала устье «Быстрое», который все еще закрыт для движения судов.
Как сообщал УНИАН, с 29 декабря на автомобильных дорогах Одесского региона возник ряд чрезвычайных ситуаций из-за сложных погодных условий - порывистый ветер 25-30 м/с, метели, снегопады, гололед. В результате движение транспорта в Одессе практически было парализовано. В снежных заносах, которые достигали высоты до 0,5 м (местами - больше), в Одессе стояли троллейбусы, маршрутные такси, трамваи и легковые автомобили.