В Одесской области часть дорог очистили от снега, движение транспорта восстановлено

Так, обеспечен проезд для легкового транспорта по дорогам М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, М-16 Одесса - Кучурган, М-27 Одесса - Ильичевск.

По дороге М-15 Одесса - Рени, от Одессы обеспечен проезд легкового транспорта до 128 км. От 128 км до г. Рени и от 176 км до 190 км, около с. Кирнички Измаильского района, проезд еще затруднен.

Также легковые автомобили могут ехать по дороге Р-70 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - (М-15), от с. Барабой до г. Овидиопль, но 12-18 км проезд все еще затруднен.

Читайте такжеНа Одесщине военная техника откапывает машины из снежной ловушкиНа этих дорогах все еще действуют введенные ранее запреты для движения большегрузных транспортных средств. Также запрещен въезд и выезд грузовиков в Одессу и из Одессы.

Аэропорты Украины работают в штатном режиме.

Морские торговые порты и морские каналы также работают в обычном режиме, за исключением канала устье «Быстрое», который все еще закрыт для движения судов.

Как сообщал УНИАН, с 29 декабря на автомобильных дорогах Одесского региона возник ряд чрезвычайных ситуаций из-за сложных погодных условий - порывистый ветер 25-30 м/с, метели, снегопады, гололед. В результате движение транспорта в Одессе практически было парализовано. В снежных заносах, которые достигали высоты до 0,5 м (местами - больше), в Одессе стояли троллейбусы, маршрутные такси, трамваи и легковые автомобили.