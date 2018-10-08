Подозреваемый в покушении на Михайлика проживал в Украине по поддельным документам

Торнике Нагладзе использовал поддельный документ о виде на жительство на территории Украины.

Один из подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика, гражданин Грузии Торнике Нагладзе (Герасин), проживая на территории Украины, использовал поддельный документ о виде на жительство.

Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читайте такжеНападение на Михайлика: полиция отбросила две версии из пяти

Кроме того, он подал в Государственную миграционную службу Украины поддельную справку о несудимости на территории Грузии.

Напомним, Нагладзе и двух его сообщников задержали 24 сентября по подозрению в покушении на одесского активиста Олега Михайлика. Всем троим избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Торнике Нагладзе в суд доставили на каталке. Мужчина утверждает, что у него паралич. Однако медики заверяют, что в госпитализации подозреваемый не нуждается.