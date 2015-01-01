СМИ: Херсонский поселок Новоалексеевка из-за блокады Крыма стал важным траснпортным узлом

Новоалексеевцы шутят, что после отмены поездов в Крым, их поселок стал "центром Вселенной", пишет местный ресурс Новый Визит.

Согласно расписанию Укрзализныци, теперь Новоалексеевка является конечной станцией для 18 поездов.

Читайте такжеПассажиры на «границе»: обещанных поездов и автобусов в Крым - нет"Большинство местных жителей этому только рады, ведь поселок, действительно ожил: пошла торговля, наладилась сфера обслуживания. Но особо рады такому повороту событий таксисты. Они первыми встречают на перроне, прибывших пассажиров", - пишет издание, отмечая, что большинство таксикстов - крымские татары.