Названа дата похорон Романа Карцева

Церемония прощания с Карцевым пройдет 4 октября.

Известного актера-одессита Романа Карцева похоронят 4 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

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Его могила будет находиться на Аллее актеров рядом с поэтом Шаинским. Перед этим с артистом можно будет проститься в Доме литераторов, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Как сообщал УНИАН, 2 октября на 79-м году жизни умер известный советский актер и комик, уроженец Одессы Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац).