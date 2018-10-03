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Названа дата похорон Романа Карцева

10:26, 03 октября 2018
Общество
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Карцев скончался 2 октября / фото facebook.com/Наталья_Жванецкая

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Его могила будет находиться на Аллее актеров рядом с поэтом Шаинским. Перед этим с артистом можно будет проститься в Доме литераторов, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Как сообщал УНИАН, 2 октября на 79-м году жизни умер известный советский актер и комик, уроженец Одессы Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац).

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Теги: #смерть#актер