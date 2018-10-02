Умер легендарный актер и комик Роман Карцев

Официальная причина смерти комика пока неизвестна, как и место похорон.

Сегодня на 79-м году жизни умер известный советский актер и комик, уроженец Одессы Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац).

Об этом в Facebook сообщила жена другого известного одессита Михаила Жванецкого Наталья.

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Она опубликовала на своей странице короткий рассказ о прогулке друзей по Одессе и подписала: "Посвящается памяти Ромы Карцева. Сегодня Рома умер".

Официальная причина смерти комика пока неизвестна, как и место похорон.

В 1960-х годах артист переехал в Ленинград (Санкт-Петербург), где начал работать в театре миниатюр Аркадия Райкина. Именно он посоветовал взять актеру псевдоним. Позже актер работал в одесском и московском театре миниатюр, а также в Театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Карцев обрел популярность благодаря выступлению в дуэте с Виктором Ильченко, с которым он проработал в жанре эстрадной репризы около 30 лет.

С 1975 года артист начал сниматься в кино. Наиболее запомнился зрителям по ролям в картинах «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».

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