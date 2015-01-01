"Киборги" поздравили украинцев с Новым годом
12:34, 01 января 2015Общество
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Украинские военные поздравили украинцев с Новым годом, пожелав им мира, счастья и добра, а также, чтобы закончилась война.
Украинские бойцы записали поздравление с Новым годом / скриншот видео
Боец 95-й отдельной аэромобильной бригады подчеркнул, что 2014 год принес нам много испытаний, но они только сплотили нацию, передает ТСН.
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"Я желаю всем братьям-украинцам в новом году не терять надежду. Мы должны приложить максимум усилия для нашей победы. Мы доказали свое право на достойную жизнь и сделаем все, чтобы у наших детей было счастливое будущее. С новым годом, Украина!", - сказал "киборг".
Вчера УНИАН сообщал, что украинские военные с передовой передают поздравление с Новым годом.
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