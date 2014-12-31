Украинские военные с передовой передают поздравление с Новым годом

Украинские военные на передовой передают поздравления с Новым годом своим семьям, родственникам, знакомым и всей Украине.

Видео с поздравлениями военных подготовило Военное телевидение Украины.

«Воины, которые стоят на защите нашей страны, - киборги, водители бронетехники, десантники, инженеры, работники тыла, ребята, которые несут службу на передовой и блокпостах - передают привет Украине, землякам, родным, любимым и собратьям. Услышьте поздравление с дебальцевской передовой, села Пески, с позиций под Лисичанском и Горловкой, а также других мест, где несут службу наши герои», - отмечают авторы видео.

Все ребята желают Украине и своим родным мира следующего года.

«Главное, чтобы не было войны. Чтобы все остались живы и здоровы», - говорят военные.