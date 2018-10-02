Фейгин анонсировал встречу с политзаключенным Сущенко

Общественный защитник предположил, что это будет последнее посещение журналиста перед этапом.

Общественный защитник Марк Фейгин сообщил, что во вторник, 2 октября, встретится с незаконно осужденным в РФ украинским журналистом Романом Сущенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Сегодня иду к Роману Сущенко в тюрьму Лефортово. Возможно, что это последнее мое посещение его перед этапом. Вопрос о свидании с близкими Сущенко пока остается открытым", – отметил Фейгин

Как сообщалось, незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко получил право на шесть телефонных звонков и свидания с родными до этапирования из СИЗО Лефортово. В то же время общественный защитник Марк Фейгин сообщил, что, вероятно, этапирование журналиста затянется на 2-3 недели.

Напомним, 4 июня в Москве суд огласил приговор незаконно задержанному в России украинскому журналисту Роману Сущенко - он получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд России признал законным решение Московского городского суда о 12 лет заключения для Сущенко. В свою очередь, журналист заявил, что рассчитывает на обмен и пообещал семье что обязательно вернется.