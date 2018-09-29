Появились подробности отравления водой в Макеевке: хлор для очистки поставляли из РФ

МВОТ направило обращение представителям СММ ОБСЕ с просьбой отправить представителей Миссии на место вспышки заболевания для выяснения причин отравления населения.

Хлор на Макеевскую фильтровальную станцию ​​для очистки воды поставлялся из Российской Федерации.

Об этом 29 сентября сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По данным ведомства, МККК и Швейцарское агентство развития и сотрудничества поставляли хлор для очистки воды на фильтровальные станции КП "Вода Донбасса" в качестве гуманитарной помощи.

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"Эти миссии не осуществляли доставку хлора на Макеевскую фильтровальную станцию. По имеющейся информации, хлор поставлялся из РФ", - отметили в МВОТ.

В министерстве также сообщили, что МВОТ направило обращение представителям СММ ОБСЕ с просьбой отправить представителей Миссии на место вспышки заболевания для выяснения причин отравления населения.

Как сообщал УНИАН, в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой. В частности, 25 сентября в городскую больницу Макеевки стали массово обращаться люди с жалобами на плохое самочувствие со следующими симптомами: боль в области живота, рвота, озноб, повышение температуры, в тяжелых случаях - выраженная интоксикация и обезвоживание.

После массового отравления питьевой водой госпитализировано 87 человек. Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека высказал мнение, что госпитализированных может быть гораздо больше.