Стала известна причина массового отравления водой жителей оккупированной Макеевки

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе заявляет, что в оккупированном боевиками городе закончился хлор.

Причиной массового отравления жителей окуппированной Макеевки Донецкой области стало частичное дезинфицирование питьевой воды марганцем.

Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

"Закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем... Именно такая причина произошедшего происшествия", - заявил Лисянский.

Читайте такжеВ Киеве снова запретили продажу алкоголя ночью

"Данный случай ярко показывает, что у людей, проживающих на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей полностью отсутствует право на жизнь", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой. В частности, 25 сентября в городскую больницу Макеевки стали массово обращаться люди с жалобами на плохое самочувствие со следующими симптомами: боль в области живота, рвота, озноб, повышение температуры, в тяжелых случаях - выраженная интоксикация и обезвоживание.

После массового отравления питьевой водой госпитализировано 87 человек. Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека высказал мнение, что госпитализированных может быть гораздо больше.