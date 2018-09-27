Дороги, школа и церкви: селу на Ивано-Франковщине помогает компания Бахматюка

В селе Свитанок Рогатинского района Ивано-Франковской области ремонтируются дороги, церкви и проводится водоснабжение к школьной столовой.

Благодаря спонсорской помощи ООО "Агрокомпания Прикарпатье", что входит в крупнейший агрохолдинг Украины Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, в селе Свитанок Рогатинского района Ивано-Франковской области ремонтируются дороги, церкви и проводится водоснабжение к школьной столовой.

Одной из главных проблем села Свитанок на Ивано-Франковщине долгие годы были дороги. Проблема системная, такая, которую не решить за один год. Но уже несколько лет сельскому совету в этом помогает ООО "Агрокомпания Прикарпатье".

"Укрлендфарминг не раз подтверждал свой статус ответственной компании. - комментирует сельский голова села Свитанок Михаил Кулеша. - Сельсовет определяет наиболее проблемные места и обращается за помощью к предприятию. И в этом году мы получили средства на ремонт дорог в селе. Также предприятие помогает поддерживать и другие социально значимые объекты - церкви и школы "

По обращению настоятелей храмов предприятием были выделены 20 000 грн. Религиозная община храма УГКЦ получила 10 000 грн для внутреннего ремонта, а община храма Святой Покровы УАПЦ потратила 10 000 грн на внешней ремонт.

Предприятие также заботится о детях пайщиков и своих сотрудников. Когда возникла потребность в подведении водоснабжения в школьную столовую, агрофирма также выделила необходимые средства школе села.

Ukrlandfarming Олега Бахматюка является крупнейшим агрохолдингом Украины с наибольшим банком земель, находящихся в управлении. Предприятия агрохолдинга являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине и участвуют в решении социально-экономических потребностей регионов, где они расположены.