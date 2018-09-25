Активисты требуют от властей РФ расследовать дела пропавших в оккупированном Крыму (видео)

Под посольством Российской Федерации в Киеве инсталляцией показали, как Кремль запугивает активистов в аннексированном Крыму.

Как после аннексии полуострова расследуют дела пропавших активистов - сегодня показали под стенами российского посольства в Киеве.

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На заборе перед дипучреждением развесили папки с именами похищенных людей. С начала аннексии Крыма на полуострове похищены 44 человека, судьба 15-х до сих пор неизвестна.

Такие акции под посольством проводят ежемесячно. Активисты говорят, что цель Кремля запугать людей в Крыму.