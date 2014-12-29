Более 25% украинцев считают Порошенко политиком года
Чуть больше четверти украинцев считают президента Украины Петра Порошенко политиком года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые обнародовал директор социологической службы Центра им. Разумкова Андрей Быченко.
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«25,5% опрошенных считают президента Петра Порошенко политиком года, на втором месте - премьер-министр Арсений Яценюк - 14,7%», - отметил он.
Также 4% опрошенных считают политиком 2014 года председателя Радикальной партии Олега Ляшко, 2,9% - мэра Львова Андрея Садового, 1,7% - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.
Кроме того, 1% опрошенных считает политиком года народного депутата, сотника Самообороны Майдана Владимира Парасюка.
19,4% респондентов не смогли ответить на вопрос, а 16,7% сказали, что среди общественных и политических деятелей политика года нет.
Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова с 19 по 24 декабря во всех регионах Украины, кроме Крыма. Было опрошено 2008 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.