Более 25% украинцев считают Порошенко политиком года

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые обнародовал директор социологической службы Центра им. Разумкова Андрей Быченко.

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«25,5% опрошенных считают президента Петра Порошенко политиком года, на втором месте - премьер-министр Арсений Яценюк - 14,7%», - отметил он.

Также 4% опрошенных считают политиком 2014 года председателя Радикальной партии Олега Ляшко, 2,9% - мэра Львова Андрея Садового, 1,7% - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Кроме того, 1% опрошенных считает политиком года народного депутата, сотника Самообороны Майдана Владимира Парасюка.

19,4% респондентов не смогли ответить на вопрос, а 16,7% сказали, что среди общественных и политических деятелей политика года нет.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова с 19 по 24 декабря во всех регионах Украины, кроме Крыма. Было опрошено 2008 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.