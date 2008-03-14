Украина не рассчиталась за российский газ, потребленный в 2007 году

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что в 2007 году Украина потребила 4 млрд. кубометров российского газа и сейчас ведет переговоры с «Газпромом» по вопросам расчетов за этот газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В 2007 году было поставлено 4 млрд. такого газа, и неоплаченными остаются 3,5 млрд. кубометров», - сказал О.ДУБИНА.

При этом он отметил, что сейчас «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с российской стороной о том, как будет оплачен этот объем газа.

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале 2008 года Украина потребила 1,4 млрд. кубометров российского газа.

13 марта «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с документом, с марта по декабрь 2008 года в Украину будет поставлен центрально- и среднеазиатский газ в объеме не менее 49,8 млрд. куб. м по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Покупателем газа на границе с Украиной будет НАК «Нафтогаз Украины». Поставки среднеазиатского газа в январе-феврале в объеме 5,2 млрд. куб. м будут полностью оформлены и оплачены по контрактам «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго».

Дополнительно к объемам центрально- и среднеазиатского газа НАК «Нафтогаз Украины» оформит с «РосУкрЭнерго» контракт купли-продажи российского газа, поставленного в Украину в январе-феврале 2008 года по базовой цене 315 долл. за тыс. куб. м, расчеты по которому могут быть осуществлены путем возврата соответствующих объемов газа.

Кроме того, в соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.

Ранее газ промышленным потребителям Украины поставляло ЗАО «УкрГаз-Энерго» – совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго».