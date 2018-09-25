Фонд Игоря Янковского наградил финалистов VI Всеукраинского конкурса детского рисунка «Украина будущего»

23 сентября 2018 в Украинском доме на Крещатике состоялась торжественная церемония награждения финалистов и победителей VI-го Всеукраинского конкурса детского рисунка «УКРАИНА БУДУЩЕГО».

Масштабное украинское детское творческое соревнование уже шестой год подряд проводится по инициативе и при финансовой поддержке Благотворительного фонда Игоря Янковского «Инициатива во имя будущего».

Всеукраинский конкурс детского рисунка «УКРАИНА БУДУЩЕГО» стал самым масштабным за свою историю. На рассмотрение жюри были присланы рекордные 1053 работы юных художников в возрасте от 5 до 17 лет из 23-х областей Украины и даже Италии.

«Поздравляю всех с финалом нашего шестого Всеукраинского конкурса детского рисунка! В этом году интерес к конкурсу просто колоссален: нам поступило, на удивление, много работ - почти вдвое больше, чем обычно из почти всех регионов Украины. Фантазия детей о будущем и то, каким они его видят, и как были написаны работы просто поражает. Очень важно, чтобы родители давали детям больше возможностей делать что-то самостоятельно и не важно, как это выглядит. Дети - это наше будущее, и им менять нашу страну к лучшему. Мой фонд в свою очередь продолжит заниматься этим благотворительным делом в дальнейшем, и в следующем году мы снова придумаем что-то интересное», - сказал основатель Благотворительного фонда« Инициатива ради будущего» бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

В состав экспертного жюри конкурса вошли: Светлана Яценко, искусствовед; Анатолий Звижинский, искусствовед; Александра Макарская художница; Джампьеро Пьерини, итальянский художник; Лилия Дорошенко, победительница ІV-го «УКРАИНА: ПУТЬ К МИРУ» и V «УКРАИНА - ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ» конкурса детского рисунка.

По итогам работы профессионального жюри были отобраны 33-ры призера в 11-ти номинациях. В возрастной категории от 5 до 7 лет финалистами стали: Владислава Михайлюк (г. Кривой Рог), Дарья Парохняк (Галич, Ивано-Франковская обл.), а первое место заняла Анастасия Ситенко (г. Покровск, Донецкая область,) с работой «УКРАИНА МОИХ ВООБРАЖЕНИЙ». В возрастной категории от 8 до 12 лет финалистами стали София Рябуха (г. Павлоград, Днепропетровская область) и Мария Гереджук (г. Коломыя, Ивано-Франковская обл.), Первое место занял Антон Кошелюк (г. Херсон) с работой «ИННОВАЦИОННАЯ УКРАИНА». Лидерами в старшей возрастной категории конкурса для возрастной группы от 13 до 17 лет стали Дария Варава (г. Полтава), Александр Цанько (с. Юрьевка, Киевская обл.), Главный приз и первое место получила Любовь Власова (г. Конотоп, Сумская обл.) за художественную работу «СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ В ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ, ИБО БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО».

Традиционно, все участники VI-го Всеукраинского конкурса детского рисунка «УКРАИНА БУДУЩЕГО» получили почетные дипломы от организаторов, а финалистов наградили художественными наборами для дальнейшего развития их способностей в изобразительном искусстве. Победители VI-го Всеукраинского конкурса детского рисунка «УКРАИНА БУДУЩЕГО» получили путевки в детский лагерь «Эдельвейс» для творчески-оздоровительного зимнего отдыха. Стоит отметить, что с 23 сентября по 5 октября в Украинском доме открылась уникальная художественная экспозиция сотен работ финалистов и победителей конкурса.

На последок организаторы угостили детей сладостями и цветными бургерами. Фонд Янковского также подготовил креативные мастер-классы, еще посетители мероприятия смогли создать уникальные картины в виртуальной реальности.