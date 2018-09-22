В Москве задержали двоих участников пикетов в поддержку Сенцова и Балуха (видео)

Во время акции активистам угрожали избиением, а в отделе полиции одного из них травмировали.

В Москве задержали Марину Натапову и Константина Котова, которые стояли с одиночными пикетами в поддержку незаконно осужденных в РФ украинцев Олега Сенцова и Владимира Балуха.

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Как сообщает правозащитный портал ОВД-Инфо, задержанных отвезли в отдел полиции по району Арбат. Натапова написала объяснительную, после чего ее отпустили из полиции. Она сообщила ОВД-Инфо, что в отделе другой задержанный ткнул Котову в глаз, когда тот подписывал документы. После этого ему вызвали скорую.

Перед случившимся, по словам Натаповой, нападавший и задержанные вместе с ним мужчина и девушка подходили к активистам и угрожали им избиением. Когда пикетчики вызывали дежурного, он, как утверждает Натапова, говорил, что «все нормально». Натапова предположила, что нападавший может быть провокатором, и добавила, что он знал о пикете в поддержку Сенцова.

Как сообщалось, вчера российская правозащитница Зоя Светова устроила одиночный пикет возле Администрации президента РФ в поддержку Сенцова.