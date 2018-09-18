Денисова назвала причину избиения Балуха российскими тюремщиками (видео)

По ее словам, прошло 5 дней после избиения активиста, однако врачи до сих пор его не осмотрели.

Незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух, который голодает с середины марта, решил написать завещание на случай смерти.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Уточнила информацию относительно Владимира Балуха. Я не сомневалась, что его избили, а теперь этот факт подтвердили адвокат и архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

К боли в области почек, печени и головы добавилась боль в сердце. Иногда она настолько пронзительна, что вызывает рвотные рефлексы", - отметила она.

По ее словам, прошло 5 дней после избиения активиста, однако врачи до сих пор его не осмотрели.

"Узнала и еще одну причину избиения: Балух рассказывал адвокату о состоянии своего здоровья, об отношении к нему в следственном изоляторе, об утраченной надежде", - добавила Денисова.

По ее словам, "после физической расправы и без того слабого украинца трусы из СИЗО посадили перед видеокамерой и заставили сказать, что у него все хорошо, здоровье не подводит, прекрасные условия содержания и отношение к нему тоже стабильно хорошее".

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Омбудсмен подчеркнула, что это спектакль, и она хочет услышать всю правду только из уст активиста. "Сейчас Владимир Балух беспокоится: попросил привести к нему нотариуса. Как и Сенцов, напишет завещание на случай смерти. Чувствует, что угрозы расправы только угрозами не останутся, и в колонию он уже не доедет", - сообщила Денисова.

Она также отметила, что требует от омбудсмена в РФ Татьяны Москальковой немедленно оказать квалифицированную медицинскую помощь Балуху и допустить ее к политзаключенному.

В то же время Денисова подтвердила готовность сопровождать Москалькову к арестованному в Украине руководителя «РИА «Новости Украины» Кириллу Вышинскому, который содержится в Херсонском СИЗО.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины. Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело против активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

Балух 19 марта 2018 года объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.

Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе, которая посетила своего подзащитного в симферопольском СИЗО после судебного заседания 10 сентября, сообщила, что Балух принимает обезболивающие препараты из-за сильной боли.

14 сентября Балуха в СИЗО вывели из камеры, сильно избили и угрожали уничтожить. В связи с этим уполномоченный по правам человека Денисова требовала встречи с политзаключенным. 17 сентября архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент заявил, что Балух жалуется на боль в сердце.