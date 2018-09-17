Москалькова рассказала о состоянии здоровья Сенцова

Она заявила, что получает сведения о Сенцова ежедневно, и состояние его здоровья удовлетворительное.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что состояние здоровья украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова удовлетворительное.

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"Я получаю каждый день информацию от уполномоченного по правам человека на Ямале и руководства ФСИН, он (Сенцов - ред.) чувствует себя удовлетворительно", - сказала она, передают российские СМИ.

Российский омбудсмен также заявила, что надеется вместе с украинской коллегой Людмилой Денисовой осуществить взаимные поездки к главному редактору "РИА Новости в Украине" Кириллу Вышинскому, подозреваемому в госизмене и к Владимиру Балуху, политзаключенному, осужденному в оккупированном Крыму.

Как сообщал УНИАН, украинский режиссер Олег Сенцов, задержан еще в мае 2014 года, 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев.

В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта. Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. 7 сентября российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинский политзаключенный Олег Сенцов снова отказался от госпитализации.