Впервые в Украине основатель WBFF Паул Диллет проведет бесплатный семинар-презентацию

ВПЕРВЫЕ В КИЕВЕ! 29 СЕНТЯБРЯ 2018

ЛЕГЕНДА МИРОВОГО БОДИБИЛДИНГА, ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ WBFF,

ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ СПОРТСМЕНОВ МИРА

ПОЛ ДИЛЛЕТ И ЕГО PRO-МОДЕЛИ!

Мы пригласили в Украину легендарную личность, всемирно известного бодибилдера, основателя и Президента WBFF Пола Диллета, и его PRO-моделей. Пол представит для Украины свое всемирное, уникальное, роскошное шоу красоты и фитнеса WBFF и поделиться собственными историями успеха о том, как добиться невозможного. Он готов подтвердить, что каждый может повторить путь звезд WBFF.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ :

29 СЕНТЯБРЯ С 17:00, PREMIER PALACE HOTEL, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКО / УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 5-7/29

http://freeworkshop.wbffshows.com.ua

WBFF

WBFF (World Beauty Fitness and Fashion Inc) - Всемирная организация красоты, фитнеса и моды. WBFF это известный бренд, под эгидой которого проводятся потрясающие шоу в индустрии фитнеса, красоты и модельного бизнеса по всему миру.

В мире не существует аналогов WBFFSHOW по концепции и формату, это соревнования и шоу, это площадка для общения и собственного развития одновременно. WBFF - это шоу, где модели презентуют свои достижения и красоту форм тела, где находят спонсоров, партнеров, где фитнесс коучи и эксперты по питанию обмениваются опытом, раскрывают свои секреты успеха и разрабатывают будущие прогрессивные методы изменения тела.

WBFF может стать для Украины площадкой, которая объединит единомышленников в сфере красоты, фитнеса, моды и здорового образа жизни и даст возможность многим активным и целеустремленным украинским парням и девушкам возможность достойно представить себя, самореализоваться и осуществить свои мечты.

СП И КЕРИ МЕРОПРИЯТИЯ:

ПОЛ ДИЛЛЕТ

Основатель WBFF, такой же яркий и неординарный, как и его шоу, его имя ассоциируется с монстром, с харизматичной личностью. Пол Диллет всемирно известный бодибилдер и бизнесмен, звезда 90 х годов. Пол Диллет прошел и взлеты, и падения, в настоящее время он один из мировых бизнесменов, который сумел на крахе своей карьеры в бодибилдинге, построить уникальную платформу для начинающих атлетов и фитнес-моделей, создав весомые влияние на мировую фитнес индустрию.

АЛЛ ИСОН Д ИЛЛЕТ

Вице-президент WBFF Алисон Диллет вот уже много лет является не только женой, но и надежным партнером и идейной вдохновительницей Пола.

Аллисон по образованию медик, в сфере фитнеса с 17 лет, в прошлом профессиональный танцор и хореограф. Она выступала вместе со многими известными исполнителями и получила знания и опыт через многолетний профессиональной труд и выступления на различных мировых сценах.

ГАЛИНА ШПАК-ЛЕВЕНБЕРГ

Инициатор и генеральный организатор мероприятия Галина Шпак-Левенберг – наша соотечественница из Германии, бизнес-консультант, яркая представительница женской половины населения 21 века с Украины. В 40 лет Галина начала заниматься фитнесом и за короткое время прошла путь от новичка в спорте до титула Дива Фитнесс модель c WBFF. Она с 2015 года каждый год подтверждает статус абсолютной финалистки в своей категории, на чемпионатах мира WBFF в Лас Вегасе, Торонто Лондоне.

PRO-МОДЕЛИ WBFF:

Susie Woffenden WBFF Pro, Michelle Gaynes Wbff Pro, Julia Stecher WBFF Pro

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

17:00 – 17:15 Регистрация гостей

17:15 – 17:20 Приветствие участников и объявление конкурса «МОДЕЛЬ ЗА 3 ЧАСА». Все желающие получат услуги макияжа, сделают фотосьемку и представят результаты на оценку.

17:20 - 19:30 Официальный семинар-презентация:

Презентация WBFF агентства и локальных партнеров – Пол Диллет

Истории успеха PRO-моделей WBFF (история трансформации, монетизации)

Критерии правила WBFF (PRO-карты) с демонстрацией PRO-моделей в костюмах.

Преимущества и отличие WBFF

Платформа WBFF – как использовать для личного развития

19:30 Пресс – конференция с журналистами

Во время презентации-семинара будут представлены модели в костюмах разных категорий.

Для желающих будет возможность получить услуги профессиональных визажистов и фотографов.

Также будет возможность сделать пробную фото-сессию с профессиональными фотографами.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ:

Виталій Кличко, Алексей Мочанов, Александр Белоус, Елена Кравец, Украинская Группа Cocos и другие.

Мы приглашаем всех активных парней и девушек, кто ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, мечтает стать моделью и выступать на лучших площадках мира, и кто хочет быть причастным к этому потрясающему шоу. Вход бесплатный. Необходима предварительная регистрация на сайте.

Контакты для СМИ: Ирина Крышень моб.: (067) 508-51-18; (095) 344-86-71, pr@wbffshows.com.ua

Аккредитация для СМИ обязательна.