Военные усилили охрану стратегических объектов Мариуполя

Военные в Мариуполе усиливают охрану стратегических объектов, сообщает 5 канал.

После трех нападений боевиков, произошедших за прошедшую неделю, военные инженеры заминировали все мосты. По периметру объектов военнослужащие подразделения инженерных войск сектора "М" устанавливают сигнальные мины. Так усиливают инженерное оборудование позиций, чтобы люди, которые несут службу по охране мостов могли эффективнее и быстрее отреагировать на действия врага.

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Военные уверены - диверсии в Мариуполе направлены не только на уничтожение инфраструктуры, а прежде всего, на дестабилизацию ситуации в городе. Поэтому предотвратить их - первоочередная задача.

Только на этой неделе в Мариуполе диверсанты трижды совершали нападение на мосты, один из них взорвали, поэтому теперь к охране присоединились и войска.