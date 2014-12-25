Порошенко поручил усилить охрану стратегических объектов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующие задачи Порошенко поставил по итогам военно-экономических учений "Концентрация - 2014".

Президент заслушал доклад министра обороны и секретаря СНБО. Подводя итоги учений, Порошенко отметил, что они проявили наличие проблем в координации и взаимодействии, которые обязательно необходимо исправить.

Также Порошенко обратил внимание руководства областей на необходимость более тесной координации действий с правоохранительными органами и Службой безопасности Украины. "Принципиальной задачей всех руководителей областей является проведение организационных мероприятий совместно с Министерством обороны и общественными организациями для улучшения координации действий по защите населения", - заявил Порошенко.

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"Вопрос обороноспособности страны должен быть общим делом всех", - подчеркнул глава государства.

Как напомнили в пресс-службе, военно-экономические учения "Концентрация - 2014" начались 23 декабря.

Учения были посвящены совершенствованию управления обороной в особый период. В учениях приняли участие Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ, руководство Кабинета министров, центральных органов исполнительной власти, Совет национальной безопасности и обороны, председатели областных государственных администраций.