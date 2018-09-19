Жителей оккупированного Симферополя испугал звук взрыва

Хлопки были слышны в разных районах Симферополя.

Жители оккупированного Симферополя пишут в социальных сетях о неком взрыве, который произошел около полудня.

Сообщается, что звук можно было услышать в разных районах города. Жители пишут, что в районе Центрального автовокзала и гостиницы "Москва" включились сигнализации машин, передает "Крым.Реалии".

​На сайте управления МЧС по оккупированному Крыму о каких-либо происшествиях в Симферополе пока не сообщают. Журналисты выясняют подробности произошедшего.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года жители Симферополя в социальных сетях сообщали о громком звуке неизвестного характера, который прозвучал в одном из густонаселенных районов города.