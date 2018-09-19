"Вне зоны доступа": в оккупированный Донецк собрались известные российские музыканты

В Донецк приедет группа «Город 312», Бьянка и Александр Буйнов.

В Донецке 20 сентября выступят российские исполнители Александр Буйнов, Бьянка, Ольга Кормухина, группа «Город 312».

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Об этом сообщают информресурсы оккупантов.

Отметим, что группа «Город 312» уже выступала в Донецке, а Бьянка ранее выступала в оккупированном Луганске.

Как сообщал УНИАН, в сети показали "оккупированный" бурьяном стадион "Шахтер" в Донецке.