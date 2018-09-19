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"Вне зоны доступа": в оккупированный Донецк собрались известные российские музыканты

12:38, 19 сентября 2018
Общество
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В Донецк приедет российская рєперша Бьянка / rnb.bianka.com

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Об этом сообщают информресурсы оккупантов.

Отметим, что группа «Город 312» уже выступала в Донецке, а Бьянка ранее выступала в оккупированном Луганске.

Как сообщал УНИАН, в сети показали "оккупированный" бурьяном стадион "Шахтер" в Донецке.

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Теги: #Донецк#Бьянка