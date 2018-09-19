Меладзе высказался о новой "черненькой" из "ВИА Гры" (фото)

По словам Константина Меладзе, с приходом новых людей, в группе сложилась прекрасная человеческая и творческая атмосфера.

В популярном коллективе «ВИА Гра» произошла смена состава. Состав группы, образовавшийся пять лет назад на проекте "Хочу в ВИА Гру", потерпел перемены.

Первой трио покинула Миша Романова, затем - Анастасия Кожевникова. У девушек закончился контракт и они решили его не продлевать. 24 августа Кожевникова вышла замуж. Она также планирует начать сольную карьеру, передает "Лайм".

Коллектив пополнили Ульяна Синецкая и Ольга Меганская. Синецкая известна зрителям благодаря участии в шоу "Голос" и "Новая Фабрика Звезд".

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По словам Константина Меладзе, с приходом новых людей, в группе сложилась прекрасная человеческая и творческая атмосфера. Об этом сообщается на странице продюсерского центра Meladze Music. «Когда меня не вдохновляют атмосфера и темпы развития, сложившиеся в том или ином коллективе, я переключаюсь на более перспективные и интересные для себя проекты. В этот раз, по окончании контракта, я предложил продлить его только Эрике Герцег. И уже вижу, что с приходом новых людей: Ольги Меганской и Ульяны Синецкой, в группе сложилась прекрасная человеческая и творческая атмосфера. Я снова полон сил, надежд и вдохновения, и уверен, что мы еще долго будем радовать поклонников новыми произведениями и творческими экспериментами. История группы ВИА ГРА продолжается!», - говорит Меладзе.