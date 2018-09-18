На Харьковщине чиновники с лентой и караваем открыли остановки и мусорные баки (фото, видео)

Остановки и контейнеры для мусора - это проект-победитель областного конкурса.

В селе Польная Волчанского района Харьковщины руководители района торжественно открыли автобусные остановки и мусорные контейнеры.

Как говорится в сюжете ТСН, на мероприятии были хлеб-соль, перерезание ленты и грустные школьники в зеленых платочках. Районная власть после торжеств еще и на сайте райадминистрации отчитались об этом: "7 площадок для сбора твердых бытовых отходов, установка 3 остановок для ожидания пассажирского транспорта и ремонт и дизайнерское оформление 2 остановок".

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Остановки и контейнеры для мусора - это проект-победитель областного конкурса, рассказывает Польнянский сельский голова Ольга Комых.

А вот торжественная церемония открытия бюджетам не стоила ни копейки.

"За свои собственные средства, я привыкла к такому. Каравай - 95 гривен, полотенце я не знаю, 50 где-то", - говорит Ольга Комых.

Она пригласила журналистов на экскурсию. Показала, чем гордится – одной из семи точек сбора мусора. В селе надеются на нем зарабатывать – сдавать на переработку.

Остановку общественного транспорта сельский голова сама красила. Говорит, возмущена реакцией соцсетей: "Всем людям, которые все это приподнесли, я бы хотела сказать, приезжайте к нам, в глаза мне, моим людям скажите, чего такой резонанс пошел, что вам здесь не нравится".

Проект-победитель носит название "Автобуса жду – селом любуюсь и от радости пою!". Правда, как выяснилось, автобус здесь видят раз в месяц. Его вызывают, когда людям нужно поехать в райцентр. Но все равно чиновникам из района здесь радуются. Говорят, так есть хоть какая-то надежда отремонтировать дорогу до села.

Первооткрыватель остановок - председатель Волчанской райгосадминистрации – в отпуске. По телефону рассказывает, приезжал смотреть, как в школе поменяли окна и котел. А остальные открытия – за компанию.

Ну, а в Польной уже приглашают всех в гости. На открытие очередного проекта-победителя областного конкурса. В конце октября здесь запустят уличное освещение.