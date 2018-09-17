В полиции рассказали о драматическом заседании суда по убийству "Сармата": подозреваемый бился головой о стену

38-летний подозреваемый, уроженец Донецкой области, частный предприниматель, владелец нескольких развлекательных клубов в Донецкой и Запорожской областях, был арестован.

Сегодня судья Орджоникидзевского районного суда Запорожья избрал меру пресечения одному из подозреваемых в организации умышленного убийства ветерана АТО Виталия Олешко (Сармата) – содержание под стражей без определения размера залога.

Об этом на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«А до этого в течение рассмотрения представления следователя в судебном заседании чего только не было: непрерывные вызовы скорой помощи, ложное сообщение о минировании здания суда. Когда и это не помогло, подозреваемый на глазах присутствующих начал биться головой о стену. Судебное разбирательство с перерывом длилось практически с утра до самого вечера», – сообщил Аброськин.

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В итоге 38-летний подозреваемый, уроженец Донецкой области, частный предприниматель, владелец нескольких развлекательных клубов в Донецкой и Запорожской областях, был арестован.

«Кстати, его защищали сразу четыре адвоката: один - из Донецкой области, остальные - из Днепропетровщины», – добавил заместитель главы НПУ.

Как сообщал УНИАН, активиста, бывшего участника АТО (позывной «Сармат») Виталия Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля.

В тот же день полицейские задержали четырех бывших участников АТО по подозрению в убийстве.

Полиция отрабатывает несколько версий убийства, в частности, по политическим мотивам, на бытовой почве или же из-за бизнес-конфликта.

3 августа суд в Бердянске постановил арестовать четырех подозреваемых в убийстве Олешко: Матюшина Артема, Александра Обухова, Максима Владимиренкова и Николая Дубину на 60 суток без права внесения залога. По версии следствия, именно Матюшин стрелял в Олешко. Подозреваемый также является участником АТО, служил в батальоне «Торнадо».