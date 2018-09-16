Луценко заявил, что подозреваемых в нападении на Гандзюк убедили давать показания их экс-командиры в АТО
Выяснить, кто заказал покушение на сотрудницу городского совета Херсона Екатерину Гандзюк, удастся благодаря профессиональной работе и Национальной полиции, и СБУ.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 15 сентября в Киеве во время брифинга, передает "ГОРДОН".
"Дело находится на контроле. Я практически каждые два-три дня получаю информацию по нему. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за сотрудничество руководство и бывших командиров задержанных. Именно они убедили бывших участников АТО давать правдивые показания. Это очень помогает следствию", – подчеркнул он.
По словам генпрокурора, сотрудники СБУ допросили вероятного организатора преступления, который, возможно, назовет имя заказчика.
"Пока он взял тайм-аут, как говорится, до решения апелляционного суда. Если бы активисты помогли на этом апелляционном суде своим присутствием для вынесения законного решения, я был бы очень благодарен", – подытожил он.
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Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. В деле Гандзюк говорится, что на нее напали по заказу представителей правоохранительных и государственных органов - соответствующий фрагмент документа опубликовал в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По подозрению в совершении покушения были задержаны несколько человек. По данным полиции, руководил ими 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который в последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО.
15 сентября генпрокурор заявил, что подозреваемый в организации покушения на Гандзюк готов дать показания.