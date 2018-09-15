Вероятный организатор нападения на Гандзюк заявил о готовности давать показания - Луценко

Также Луценко cказал, что в одного подозреваемого нашли новые доказательства — ожоги на руках и емкости с «соответствующим веществом».

Вероятный организатор нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк заявил о готовности давать показания.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на форуме 15 сентября, пишет "Общественное".

Луценко отметил, что на вероятного организатора указали другие подозреваемые.

«Один из этих фигурантов пока молчит. Он, по словам других, является организатором. Он заявил о готовности давать показания», — сказал Луценко.

Вероятно, речь идет о подозреваемом Сергее Торбином, которого 13 сентября другой подозреваемый Владимир Васянович назвал организатором покушения.

Он добавил, что «задавать вопросы» предполагаемому организатору и заказчику (о котором пока неизвестно) будут работники Службы безопасности Украины.

Читайте такжеСуд оставил под стражей трех из четырех подозреваемых в нападении на Гандзюк (фоторепортаж)

Также Луценко сказал, что в одного подозреваемого нашли новые доказательства — ожоги на руках и емкости с «соответствующим веществом».

Также адвокат советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк Евгения Закревская заявила, что указание подозреваемым Владимиром Васяновичем на другого подозреваемого Сергея Торбин как организатора покушения не означает, что надо останавливаться в поиске заказчика нападения.

По ее мнению, прокуратура Херсонской области не меняет квалификацию дела и хочет «замкнуть» дело на подозреваемом Торбине, которого другой подозреваемый объявил организатором покушения.

31 июля в Херсоне возле подъезда неизвестный мужчина вылил на советницу городского головы Херсона кислоту. Екатерина Гандзюк попала в реанимационное отделение.