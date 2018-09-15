Пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом возобновили работу
Сегодня, 15 сентября, контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с аннексированным Крымом, которые были закрыты в связи с химическими выбросами на заводе "Титан", возобновили свою работу.
Читайте такжеХимическими выбросами "Крымского титана" отравились 37 украинских пограничников
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админграницу пограничники Херсонского отряда начнут в 10:00", - говорится в сообщении.
Там отметили, что Государственная пограничная служба продолжит отслеживать ситуацию.
"В случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы жизни и здоровью мирного населения может вновь быть принято отдельное решение о прекращении осуществления пропуска граждан через КПВВ", - подчеркнули в Госпогранслужбе.
Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 августа в городе Армянске на территории аннексированного Россией полуострова произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения.
4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода "Титан" в Армянске, потому что концентрация сернистого ангидрида в городе превысила норму.
В Министерстве обороны Украины заявили, что выброс химических веществ произошел из-за того, что военные РФ в Крыму обстреляли отстойники титанового и содового заводов.
Президент Петр Порошенко назвал выброс химических веществ на территории Крыма экологической катастрофой и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.
6 сентября было принято решение приостановить работу контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом в связи с экологической ситуацией.
Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно было только через КПВВ "Чонгар", который работает в штатном режиме.
Отмечалось, что во временно закрытых КПВВ пограничники продолжат нести службу, а пропуск граждан и транспортных будут осуществлять только в экстренных случаях и в случае крайней необходимости.