Пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом возобновили работу

Пропуск лиц и транспорта через админграницу пограничники начали в 10:00.

Сегодня, 15 сентября, контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с аннексированным Крымом, которые были закрыты в связи с химическими выбросами на заводе "Титан", возобновили свою работу.

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Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админграницу пограничники Херсонского отряда начнут в 10:00", - говорится в сообщении.

Там отметили, что Государственная пограничная служба продолжит отслеживать ситуацию.

"В случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы жизни и здоровью мирного населения может вновь быть принято отдельное решение о прекращении осуществления пропуска граждан через КПВВ", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 августа в городе Армянске на территории аннексированного Россией полуострова произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения.

4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода "Титан" в Армянске, потому что концентрация сернистого ангидрида в городе превысила норму.

В Министерстве обороны Украины заявили, что выброс химических веществ произошел из-за того, что военные РФ в Крыму обстреляли отстойники титанового и содового заводов.

Президент Петр Порошенко назвал выброс химических веществ на территории Крыма экологической катастрофой и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.

6 сентября было принято решение приостановить работу контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом в связи с экологической ситуацией.

Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно было только через КПВВ "Чонгар", который работает в штатном режиме.

Отмечалось, что во временно закрытых КПВВ пограничники продолжат нести службу, а пропуск граждан и транспортных будут осуществлять только в экстренных случаях и в случае крайней необходимости.