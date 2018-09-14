Жуткое ДТП в Харькове: журналистка рассказала о новых скандальных подробностях дела Зайцевой

Здоровье пострадавших и жизни погибших Зайцевы оценили в 50 тыс. грн.

Защищать фигурантку смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Елену Зайцеву будут три адвоката.

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Об этом в Facebook сообщали журналистка Татьяна Доцяк. "У обвиняемой, которая признала вину, сотрудничала со следствием и заявляла о готовности понести справедливое наказание, со вторника не два, а три адвоката. Для информации, работа одного защитника в подобных делах стоит от 2 до 5 тысяч долларов за период следствия и столько же за период суда первой инстанции. Напомню, что здоровье пострадавших и жизни погибших Зайцевы оценили в 50 тыс. грн, так как "больше нет", - написала она.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, исчез.