Блогера Ананьева отпустили на поруки народного депутата

Ананьев после выхода заявил, что с потерпевшим договорился, однако не сообщил на каких условиях.

Участника боевых действий на Донбассе, известного блогера Валерия Ананьева, которого вчера задержали правоохранители за избиение мужчины в январе 2016 года, взял на поруки народный депутат Украины Андрей Денисенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом внефракционный нардеп сообщил у себя на странице в Facebook.

«Отмечу абсолютно правовую, корректную и благожелательную позицию органов МВД, благодаря которой удалось освобождение Валерия. Как человек, который долгое время совместно с правозащитной группой «Сич» занимается отстаиванием прав патриотов, добровольцев и военнослужащих, никакой измены в действиях полицейских не усматривает. Активность потерпевшей стороны закончится примирением сторон без рассмотрения дела», - сообщил Денисенко.

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В свою очередь Ананьев после выхода заявил, что с потерпевшим договорился, однако не сообщил на каких условиях.

Напомним, Валерия Ананьева задержали накануне в городской библиотеке Днепра, где блоггер должен был презентовать свою книгу. К нему подошли несколько человек, представились правоохранителями и повезли в райотдел в Новомосковск. Как сообщили в полиции Днепропетровщины, в результате конфликта в спортзале Ананьев нанес побои другому посетителю. У потерпевшего диагностировали кровоизлияние вокруг глаз, ушиб головного мозга I степени, перелом костей носа со смещением. Экс-атошнику предъявлены подозрения в умышленном нанесении повреждений средней тяжести.

Как писала мать потерпевшего в соцсети, конфликт разгорелся из-за того, что ее сын после себя не снял со штанги блины с весом, как это принято в спортзалах.