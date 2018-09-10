Известного украинского десантника задержали в Днепре по делу об избиении человека

Певец Сашко Положинский в комментарии к посту Ананьева написал, что добровольца задержали по старому делу.

Известного украинского десантника и блогера Валерия Ананьева задержали в Новомосковске незадолго до презентации его книги "Следы на дороге", которая должна была состояться в Днепре.

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Об этом Ананьев сообщил на странице в Facebook.

"Сижу в наручниках в машине полиции. Прошу у всех прощения. Презентации на будет. Везут в отдел полиции в Новомосковск", - говорится в сообщении.

Певец Сашко Положинский в комментарии к посту Ананьева написал, что добровольца задержали по старому делу. "Только что говорил с Валерой. Задержали по старому делу, которое подозрительно неожиданно восстановили именно сегодня. Наручники сняли", - отметил певец.

В пресс-службе областной полиции 5 каналу сообщили, что Валерия Ананьева задержала полиция Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства об избиении человека.

"Да, его доставили в отделение полиции. В ходе проведения следственных действий в уголовном производстве по ч.2 ст.122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Господин Ананьев прекрасно знает причину задержания. Его доставили в участок для проведения следственных действий в уголовном производстве. У нас есть решение суда, сейчас его знакомят со всеми документами", - рассказали в пресс-службе полиции.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве неизвестные хотели ограбить украинского десантника-АТОшника и блогера Валерия Ананьева.