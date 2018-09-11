Организатор нападения на Гандзюк молчит о заказчике - Луценко

Генпрокурор отметил, что ключевой вопрос касается того, кто организовывал и заказывал это нападение.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко поведал о ходе расследования нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом Луценко рассказал в интервью "Цензор.нет".

Луценко рассказал, что по кейсу Гандзюк существуют два дела.

"Первое – по исполнителям, его ведет полиция, и к материалам этого дела у СБУ есть полный доступ. И второе дело – по заказчикам, его ведет СБУ. Прокурорская группа по этому делу при необходимости координирует их действия. И позавчера мы находились на стадии, когда из четырех задержанных в деле трое четко показывали о своей роли в совершении преступления. Один из них покупал кислоту, выполнял покушение, и на его руках обнаружены следы химических ожогов. Химические вещества найдены; мы знаем, где их хранили, переливали", - заявил он.

Генпрокурор отметил, что ключевой вопрос касается того, кто организовывал и заказывал это дело.

"Организатора мы видим – и до вчерашнего дня он молчал. От его ближайших показаний в СБУ зависит ответ, кто заказчик", - заявил Луценко.

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Он также напомнил, что Гандзюк и ее представители настаивали на том, чтобы именно Служба Безопасности Украины устанавливала заказчика.

"Поэтому я принял решение зарегистрировать еще одно дело – о заказчике. И поручил его СБУ. Конечно, под процессуальном надзором ГПУ", - добавил он.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. В настоящее время Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 26 августа активисты сообщили, что состояние Гандзюк ухудшилось.

Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. В деле Гандзюк говорится, что на нее напали по заказу представителей правоохранительных и государственных органов - соответствующий фрагмент документа опубликовал в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В деле о нападении на Гандзюк фигурируют 5 подозреваемых.