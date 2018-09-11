Все гранты розданы: 83 лучших бизнес-проекта будут реализованы в селах Украины

Более 4 млн грн получили победители конкурса «Село: Шаги к развитию» от компании МХП из 5 регионов Украины — Черкасской, Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областей. В этом году каждый участник, достойно представивший свой бизнес-план и получивший поддержку жюри, получил по 50 тыс. грн на открытие собственного дела или на развитие уже действующего бизнеса в сельской местности.

В этом году конкурс отличался от прошлогодних своей масштабностью, ведь в 2018 году расширилась география его проведения с двух до пяти регионов, сумма финансовой помощи возросла с 40 до 50 тыс. грн, а также почти вдвое увеличилось количество грантов. Если в 2016 году их было всего 10 в трех районах Черкасской области, в 2017 году уже 45 победителей получили финансовую помощь от МХП из Черкасской и Винницкой областей, то в этом году настойчивых и инициативных счастливчиков, которые получили средства на развитие собственного дела, уже 83. Во всех районах, где проводился конкурс, действуют предприятия холдинга. Поэтому на этих территориях МХП уже плодотворно сотрудничает с общинами и является их надежным социальным партнером в решении важных инициатив.

Наша главная цель — возродить села и сдержать трудовую миграцию сельских жителей в города и за границу. Долгие годы оттуда массово выезжала молодежь. Все потому, что у людей не было поддержки и стимула развивать что-то у себя в селе, в районе. Мы даем инициативным людям инструменты для этого, — заверил Дмитрий Камбулов, советник председателя правления МХП.

Агрохолдинг стал инициатором проведения конкурса и его инвестором. Важную поддержку для его организации и проведения оказали местные власти и общественные организации. Так, уже третий год подряд надежным партнером МХП на Черкащине является ЧООО «Ресурсный центр АНГО» и его исполнительный директор Анатолий Рекун. В Винницкой области провести конкурс и отобрать лучшие бизнес-проекты агрохолдингу помогает ОО «ВОО «Союз предпринимателей «Стена» и ее руководитель Александр Печалин. В этом году к сотрудничеству с МХП и проведению конкурса на Ивано-Франковщине и Тернопольщине присоединился Общественный центр «Эталон» во главе с Лесей Аронец, а партнером проекта на Днепропетровщине стала ОО «Фонд «Профессиональное развитие» и руководитель фонда Елена Кравченко. Совместно с партнерами МХП перед проведением конкурса проводил семинары в районных центрах каждого из районов, которые посетили 572 человека, что облегчило задачу предпринимателям с написанием бизнес-плана.

Максим Кравченко, сотрудник ОО «Фонд «Профессиональное развитие», отметил, что в общественной организации, которую он представляет, есть большой опыт работы с международными инвесторами. А вот с украинским партнером пришлось сотрудничать впервые. Это означает, что и в нашей стране большой бизнес готов поддержать простых людей, протянуть им руку помощи. Эту поддержку смогут почувствовать победители конкурса «Село: Шаги к развитию», у каждого из которых есть интересный, а главное — социально важный бизнес-проект.

Как показывает практика, конкурс дает хорошие плоды, о чем свидетельствует количество заявок от населения и перспективных бизнес-планов, которые развивают потенциал сельских местностей и предлагают новые направления предпринимательства.

Наш проект предусматривает поддержку предпринимателей сельской местности. Кто-то имел только идею, кто-то уже основал бизнес и нуждался в совершенствовании или расширении своих мощностей. Но все проекты направлены на развитие села, поэтому будем надеяться, что совместными усилиями достигнем этой цели. Для нас важны успехи активных и инициативных людей в общинах, — отметила Виктория Нагирняк, руководитель направления «Корпоративная социальная ответственность МХП».

В Черкасской области собственные проекты на рассмотрение жюри подали 55 человек. 28 бизнес-планов были признаны наиболее перспективными и награждены грантами, что на три гранта больше, чем было запланировано. Среди них как животноводство, растениеводство, сфера услуг, так и развитие пчеловодства, чем издавна славился Черкасский край, а также улиточная ферма.

Примечательно то, что конкурс грантов от МХП, который был основан именно на Черкащине, ежегодно расширяет свою географию и уже охватывает пять областей. А значит, украинское село имеет перспективы развития и процветания, — отметил Анатолий Рекун, директор «Ресурсного центра АНГО», который является постоянным партнером конкурса.

Не менее богатой на креативных и предприимчивых земляков оказалась и Винницкая область. Здесь из 62 бизнес-планов, представленных на конкурс, было отобрано 32 победных вместо 30 запланированных, ведь удачных проектов оказалось больше. Это и развитие фотографии, и цветоводство, и проекты по внедрению инновационных технологий.

Западные регионы тоже были творческими в своих инициативах. Семь бизнес-планов жителей Тернопольской области и 10 — Ивано-Франковской получили сертификаты на грантовую помощь для развития собственного бизнеса. Жюри определило наиболее перспективные бизнес-инициативы, способствующие развитию края.

В этом году в тренинговой программе приняли участие 175 участников из Ивано-Франковской и Тернопольской областей. На конкурс поступило 22 проекта, из них 17 получили поддержку, — рассказывает Леся Аронец, председатель правления ОО «Общественный центр «Эталон»». — Конкурс проводится впервые в этих областях. Страх не давал многим людям раскрыть свои возможности. Всего в финал прошли по три района с Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Мы увидели потребность в обучении финансовой грамотности жителей сельской местности. В конце концов, проект доказывает, что можно не искать лучшей жизни за рубежом, а работать здесь. Победители конкурса — это пилигримы в малом бизнесе.

Среди проектов в Петриковском районе, где в этом году впервые проводился конкурс, были выбраны 6 самых полезных не только для получения прибыли, но и для развития Днепропетровщины как туристического края, который издавна славился петриковской росписью. Большинство проектов направлены именно на развитие туризма в регионе. Это и оказание услуг для проживания и активного досуга гостей района, и интернет-магазин местных сувениров, а также пейнтбольный клуб. Организаторы убеждены, что это — только первые шаги местных жителей. В следующем году ожидают гораздо больше интересных и перспективных проектов.

Село — визитная карточка Украины как аграрного государства, которое уверенно выходит на внешние рынки. Чтобы укреплять позиции нашей страны в мире, каждый должен сделать свой вклад. МХП, как представитель социально ответственного бизнеса, заботится о построении прочного фундамента государства и инвестирует сотни миллионов гривен в реализацию социальных инициатив украинцев в регионах. В прошлом году компания направила 110 млн грн и продолжает движение в этом направлении, в частности, активно поддерживает сельское предпринимательство для укрепления общин и развития перспективных направлений бизнеса с оптимальным использованием ресурсов края и привлечением местных жителей.