Священный Синод УПЦ принял программу адресной помощи жителям Донбасса

Как сообщает "УНИАН-Религии", об этом было заявлено сегодня на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви (Журнал №68).

Члены Синода подчеркнули важность продолжения работы в социально-гуманитарном направлении, а также то, что данная программа разрабатывается «для эффективного распределения гуманитарной и материальной помощи».

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"Учитывая значимость такого проекта, призвать всех верных Украинской Православной Церкви участие в программе Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам к оказанию адресной помощи жителям Донецкой и Луганской областей, вынужденным переселенцам, военнослужащим, раненым и пострадавшим во время военных действий в зоне АТО", - говорится в документе.

Данная программа будет реализовываться в сотрудничестве с благотворительным фондом «Фавор», созданным в Киеве по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в сентябре 2014 года.