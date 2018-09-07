В уставе Вооруженных сил оставляют советское обращение "товарищ"

Принятый вчера Радой "за основу" проект закона №9036 позволяет использовать старую форму обращения "товарищ", вместе с альтернативной "пан".

В уставе Вооруженных сил Украины пока остается советское обращение "товарищ".

Об этом говорится в сравнительной таблице законопроекта, опубликованной на официальном сайте Верховной Рады Украины.

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В проекте закона №9036, авторства президента Украины, который вчера был принят парламентом "за основу" осталось советское обращение военнослужащих "товарищ".

Документ, среди прочего, вносит изменения в "Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины" и "Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины" в части правил обращения военнослужащих друг к другу: эти изменения позволяют вместе с обращением "товарищ" использовать обращение "пан", "в соответствующих падежах и формах числа".

Как сообщал УНИАН, данный законопроект заменил советское военное приветствие “Здравствуйте, товарищи - Желаем (желаю) здравия" на "Слава Украине - Героям слава".