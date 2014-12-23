В Хмельницком открылся музей остарбайтеров

Как сообщил УНИАН директор архива Владимир Байдич, это первый в Украине музей остарбайтеров. Он насчитывает до 2000 дел, часть из которых передало областное управление СБУ. Также среди экспонатов представлены письма остарбайтеров.

По словам директора, на сегодня это вся экспозиция музея.

Байдич заметил, что год назад у него была несколько другая идея по обустройству музея остарбайтеров.

Читайте такжеВ Киеве презентовали “Книгу мертвых” с информацией о погибших в годы войны в немецком городе Брауншвайг“Наш проект музея стал победителем и выиграл 240 тыс. грн в фонд “Взаимопонимание и примирение”. Однако средства были перечислены в украинский банк, который впоследствии обанкротился. Мы не теряем надежду, что эти средства удастся вернуть и воплотить заветную мечту - установить в музее железнодорожный вагон, который максимально должен быть похожим на тот, каким вывозили украинцев в Германию на принудительные работы”, - пояснил директор.

Справка УНИАН. В течение 1942-1944 годов из Хмельницкой области в Германию принудительно было вывезено 117 тысяч человек. На 1949 год назад вернулось 92 тыс. человек.