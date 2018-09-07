Активисты принесли для Луценко под здание Генпрокуратуры ведро без дна (фоторепортаж)

Под ГПУ состоялась акция в поддержку журналистов-расследователей Седлецкой и Бердинских.

Активисты принесли под здание Генеральной прокуратуры Украины для руководителя ГПУ Юрия Луценко дырявое ведро без дна.

Как передает корреспондент УНИАН, акцию в поддержку журналистов-расследователей Натальи Седлецкой и Христины Бердинских, в отношении которым прокуратура получила разрешение суда на доступ к их мобильным телефонам, устроили общественные организации «Опирорг» и «Автомайдан».

По словам участников акции, ведро символизирует, что прокуратура в своих намерениях узнать источники информации журналистов-расследователей пробила дно.

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Также активисты принесли самодельный плакат с надписью: «Юра! Следи за Ирой, а не за Натой или Христей».

После завершения акции дырявое ведро оставили в подарок генпрокурору на ступеньках.

Как сообщал УНИАН, на днях стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины доступ к телефонным контактам главного редактора программы расследований «Схемы» (проект Радио Свобода) Натальи Седлецкой за период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года. Доступ был предоставлен в связи с расследованием дела о возможном разглашении государственной тайны - данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

В декабре 2017 года Седлецкую вызвали на многочасовой допрос в Генпрокуратуру по делу в отношении руководителя НАБУ. На допросе она сослалась на прямую норму Уголовного процессуального кодекса, согласно которой журналистов не могут допрашивать в качестве свидетелей о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.

5 сентября журналистка издания «Новое время» Христина Бердинских написала на своей странице в Facebook: «Только что узнала, что на меня также есть определение суда, которое разрешает ГПУ проверить мой телефон за 1,5 года». По ее словам, решение суда по информации с ее телефона - аналогично тому, которое есть в отношении Седлецкой.