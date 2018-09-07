Активисты принесли для Луценко под здание Генпрокуратуры ведро без дна (фоторепортаж)
Активисты принесли под здание Генеральной прокуратуры Украины для руководителя ГПУ Юрия Луценко дырявое ведро без дна.
Как передает корреспондент УНИАН, акцию в поддержку журналистов-расследователей Натальи Седлецкой и Христины Бердинских, в отношении которым прокуратура получила разрешение суда на доступ к их мобильным телефонам, устроили общественные организации «Опирорг» и «Автомайдан».
По словам участников акции, ведро символизирует, что прокуратура в своих намерениях узнать источники информации журналистов-расследователей пробила дно.
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Также активисты принесли самодельный плакат с надписью: «Юра! Следи за Ирой, а не за Натой или Христей».
После завершения акции дырявое ведро оставили в подарок генпрокурору на ступеньках.
Как сообщал УНИАН, на днях стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины доступ к телефонным контактам главного редактора программы расследований «Схемы» (проект Радио Свобода) Натальи Седлецкой за период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года. Доступ был предоставлен в связи с расследованием дела о возможном разглашении государственной тайны - данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.
В декабре 2017 года Седлецкую вызвали на многочасовой допрос в Генпрокуратуру по делу в отношении руководителя НАБУ. На допросе она сослалась на прямую норму Уголовного процессуального кодекса, согласно которой журналистов не могут допрашивать в качестве свидетелей о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.
5 сентября журналистка издания «Новое время» Христина Бердинских написала на своей странице в Facebook: «Только что узнала, что на меня также есть определение суда, которое разрешает ГПУ проверить мой телефон за 1,5 года». По ее словам, решение суда по информации с ее телефона - аналогично тому, которое есть в отношении Седлецкой.