За сутки в зоне АТО ранены трое военных
13:01, 23 декабря 2014Общество
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За сутки в зоне АТО трое военнослужащих получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
"За прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения, но ни один не погиб", - сказал Лысенко.
Читайте также"Азов" отбил атаку диверсантов под Мариуполем - штаб обороны городаОн отметил, что ранения украинские воины получили из-за обстрелов позиций сил АТО боевиками.
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