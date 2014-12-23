За сутки в зоне АТО ранены трое военных

13:01, 23 декабря 2014
Общество
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За сутки в зоне АТО трое военнослужащих получили ранения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения, но ни один не погиб", - сказал Лысенко.

Читайте также"Азов" отбил атаку диверсантов под Мариуполем - штаб обороны городаОн отметил, что ранения украинские воины получили из-за обстрелов позиций сил АТО боевиками.

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