За сутки в зоне АТО ранены трое военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения, но ни один не погиб", - сказал Лысенко.

Читайте также"Азов" отбил атаку диверсантов под Мариуполем - штаб обороны городаОн отметил, что ранения украинские воины получили из-за обстрелов позиций сил АТО боевиками.