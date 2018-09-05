Руководителя РИА "Новости Украина" Вышинского госпитализировали с подозрением на инфаркт - адвокат

Вышинского из зала суда отправили на медобследование. Когда продолжится рассмотрение ходатайства о продлении ему меры пресечения, пока неизвестно. Это зависит от заключения врачей.

Директора "РИА Новости" в Украине " Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене, госпитализировали с подозрением на инфаркт из зала суда, где должен был рассматриваться вопрос о продлении ему меры пресечения.

Об этом "Украинской правде" сообщил его адвокат Андрей Доманский. "Фельдшер СИЗО оказал ему медицинскую помощь и предварительно поставил диагноз "инфаркт"", - сказал Доманский.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам адвоката, на прошлой неделе в херсонском СИЗО у Вышинского случился сердечный приступ.

«Подзащитному якобы оказали помощь. Но в условиях СИЗО она не может быть высококвалифицированной. Фельдшер не является специалистом этой отрасли медицины», - заявил Доманский.

Сам Вышинский подтвердил на суде, что чувствует себя плохо.

«Если вы хотите, чтобы я при вас потерял сознание, то проводите заседание», - сказал руководитель РИА «Новости Украина».

В связи с этим защита подала ходатайство о проведении неотложного медобследования Вышинского.

Судья Ярослав Мусулевский удовлетворил ходатайство адвокатов и сделал перерыв в заседании.

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Вышинского из зала суда отправили на медобследование. Когда продолжится рассмотрение ходатайства о продлении ему меры пресечения, пока неизвестно. Это зависит от заключения врачей.

По словам Доманского, Вышинского направят, скорее всего, в Херсонскую областную больницу. Ему должны обеспечить спецпалату с круглосуточным конвоем.

Как сообщал УНИАН, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. Был задержан его директор Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что это только доказанная сумма. Согласно оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.

6 августа суд продлил Вышинскому срок содержания в СИЗО до 8 сентября.