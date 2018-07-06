Руководителю "РИА Новости Украина" Вышинскому объявили еще одно подозрение

Вышинского подозревают в незаконном хранении оружия.

Подозреваемому в госизмене руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому сообщили подозрение в незаконном хранении оружия.

Об этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Вышинскому сообщено о еще одном подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины ", - сообщила она.

Читайте такжеГеращенко назвала еще 13 человек, среди которых Вышинский, которых Украина может передать РФ

По словам Сарган, в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского был обнаружен и изъят пистолет и патроны к нему.

По результатам судебно-баллистической экспертизы, указанный пистолет является огнестрельным оружием - самозарядные нарезные пистолетом модели "FN Browning M1906".

Как сообщал УНИАН, 15 мая в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве прошли обыски. В Службе безопасности Украины заявили, что совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиа-структур, подконтрольных РФ. В тот же день Вышинского задержали по подозрению в государственной измене. Для избрания меры пресечения его перевезли в Херсон. Журналист подтвердил, что у него есть два паспорта – украинский и российский. 17 мая суд арестовал Вышинского на два месяца без права внесения залога.