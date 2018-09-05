"Минск - это обреченное место": астролог объяснил, почему нужно перенести переговоры по Донбассу

Переговоры из Минска можно смело убрать, потому что там не будет достигнуто никаких благоприятных для Украины тенденций и договоренностей, считает астролог.

5 сентября – четвертая годовщина подписания первых Минских соглашений, однако сторонам так и не удалось достичь хоть какого-нибудь результата в их реализации. Минские соглашения так и не заработали, а, соответственно, ситуация на Донбассе остается прежней.

С точки зрения звезд, Минск – это обреченное место, где никакие переговоры не приведут ни к какому результату, считает астролог Влад Росс, пишет "Главред".

"Подписание первых Минских договоренностей было на "холостой" Луне, на Луне без хода. А это также говорит о том, что соглашения будут безрезультатными. Ситуация с "Минском-1" похожа на историю Будапештского меморандума – он был подписан, но в дальнейшем ни коим образом не учитывался и не будет, как это и происходит сейчас", - отметил эксперт.

Он добавил, что переговоры из Минска можно смело убрать, потому что там не будет достигнуто никаких благоприятных для Украины тенденций и договоренностей, которые были бы реализованы. Нужно искать новое место, где будут собираться переговорщики.

"Например, Вильнюс – это было бы замечательное место, где действительно могут быть достигнуты эффективные договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе", - предлагает Росс.

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Он объяснил, что Беларусь – страна под Козерогом. В этой стране сложно и проблематично принимать какие-либо полезные решения относительно именно Украины. Козерожья власть действует в пользу интересов России. Соответственно, получается, что Украина выступает в переговорах вообще не на своей территории. Потому в Беларуси договориться об урегулировании ситуации в нашей стране будет практически нереально.

"Однако, если переговоры по этой теме будут вестись в другом городе, особенно – Вильнюсе, который находится под зодиакальным знаком Рака, то их результат будет блестящим. В таком случае могут сразу же родиться правильные и действительно нужные решения. Потому можно смело запустить на смену "минскому формату" абсолютно новый, например, "вильнюсский формат". Уверен, что если переговоры будут проходить в Вильнюсе, то сразу будут и эффективные договоренности, и мир в Украине", - пояснил астролог.

По его мнению, из Минска переговоры нужно однозначно убирать хотя бы в Астану. Астана может также оказаться благоприятным для Украины городом, который позволит сформировать правильную для Украины ситуацию.

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