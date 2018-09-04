В Днепре хотят запретить песни российских музыкантов
13:17, 04 сентября 2018Общество
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Следить за исполнением горсовета будет Инспекция по благоустройству.
Запрет касается также песен украинских исполнителей / фото Jordan Killebrew via flickr.com
Городские власти Днепра планируют запретить публичное воспроизведение композиций исполнителей поддерживающих вооруженную агрессию России.
Об этом говорится в проекте решения горсовета на сайте администрации.
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В проекте решения говорится, что на территории Днепра в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиницах, ресторанах и других общественных местах нельзя будет слушать песни российских и украинских исполнителей, которые поддержали агрессию против Украины.
Проверять, как выполняют это решение, будет инспекция по благоустройству Днепровского горсовета.
Ранее во Львове "любители российской попсы" избили украинцев.
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