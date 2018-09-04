В Днепре хотят запретить песни российских музыкантов

Следить за исполнением горсовета будет Инспекция по благоустройству.

Городские власти Днепра планируют запретить публичное воспроизведение композиций исполнителей поддерживающих вооруженную агрессию России.

Об этом говорится в проекте решения горсовета на сайте администрации.

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В проекте решения говорится, что на территории Днепра в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиницах, ресторанах и других общественных местах нельзя будет слушать песни российских и украинских исполнителей, которые поддержали агрессию против Украины.

Проверять, как выполняют это решение, будет инспекция по благоустройству Днепровского горсовета.

Ранее во Львове "любители российской попсы" избили украинцев.